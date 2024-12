Secoloditalia.it - Turetta condannato all’ergastolo. Il padre di Giulia Cecchettin: “Ho perso tutto, non cambia nulla”

La corte d’Assise di Venezia che haFilippoper l’omicidio dell’ex fidanzataha escluso le aggravanti della crudeltà e dello stalking, resta dunque in piedi l’accusa per omicidio aggravato dalla premeditazione, sequestro dina e occultamento di cadavere. Dopo cinque ore di camera di consiglio la Corte d’Assise di Venezia ha deliberato nei confronti del 23enne reo confesso. L’udienza, la quinta, prevedeva inizialmente le repliche del Pm, delle parti civili all’arringa della difesa e l’eventuale controreplica, che però non ci sono state. Il presidente Stefano Manduzio ha quindi dichiarato chiusa la fase dibattimentale per l’entrata in camera di consiglio. La lettura della sentenza è prevista non prima delle ore 16. Filippoè presente in aula, così come ildi, Gino, autore della barbara uccisione dicon 75 coltellate la sera dell’11 novembre 2023.