Toscana, torna il Natale solidale di Oxfam con ‘Incarta il presente, regala un futuro’

Firenze, 3 dicembre 2024 -anche quest’anno inildiItalia con l’iniziativa Incarta ilun futuro. Fino 24 dicembre infatti sarà possibile, in oltre 25 store di tutta la, sostenere la risposta dinelle più gravi emergenze umanitarie del mondo e offrire un aiuto ai ragazzi che nelle nostre città rischiano di restare indietro e abbandonare gli studi. Per tutto il periodo natalizio decine volontari disaranno infatti presenti nei punti vendita Mondadori, Toys Center, Euronics, Librerie Coop, Family Nation e Mister Wizard - di Firenze, Arezzo, Livorno, Siena, Prato, Pistoia, Pisa, Lucca e Grosseto - per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita, servizi igienico-sanitari, cibo e beni di prima necessità nelle aree del mondo più vulnerabili, messe in ginocchio da povertà, guerra e dagli effetti del cambiamento climatico.