Thuram al posto di Salah: la scelta che fa felice l'Inter

L’attaccante francese è corteggiato dalle big estere, con il Liverpool in prima fila e a caccia del sostituto dell’egizianoSempre più protagonista con la maglia del. In coppia con capitan Lautaro Martinez, a fare incetta di premi al Gran Galà del calcio nella serata degli ‘Oscar’ della Serie A dedicata alla scorsa stagione.Marcus, attaccante del(foto Ansa) – Calciomercato.itImpatto notevolissimo con la realtà nerazzurra per Marcus, che dopo una prima annata da primattore – e per certi versi sorprendente nel campionato italiano – ha alzato ulteriormente il livello delle sue prestazioni, caricandosisulle spalle nel momento di maggiore difficoltà di capitan Lautaro. Già a quota 9 centri e miglior marcatore al momento della squadra campione d’Italia, il nazionale francese in poco tempo è diventato una certezza e un alfiere dello scacchiere di Simone Inzaghi.