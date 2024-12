Sport.quotidiano.net - Tennis: vinta al gara di andata della finale play off di serie A2. Il Tc Prato si avvicina al sogno promozione

Il primo passo verso la gloria è fatto. La formazione femminile del Tcvince fuori casa ladioff diA2 e domenica prossima avrà il vantaggio di giocare in casa per arrivare a conquistare la massima. Il team capitanato da Claudia Romoli vince 3-1 contro l’Apem Copertino grazie all’ affermazione nel primo singolare di Beatrice Ricci su Mathilde Scilipoti (7-6, 6-1). La sconfitta di Tatiana Pieri contro Andreea Amalia Rosca per 6-4, 6-1 aveva rimesso in parità la sfida, ma è risultata indolore, grazie alla vittoria di Viola Turini su Linda Cagnazzo per 6-3, 6-2, che ha riportato il risultato parziale sul 2-1 per le pratesi. A dare il terzo punto alla squadra laniera è stato il doppio composto da Turini e Ricci con il duo avversario, Rosca-Cagnazzo, che si è ritirato sul 4-1.