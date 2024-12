Piperspettacoloitaliano.it - Stucky 2 si farà la seconda stagione, quando esce: Giuseppe Battiston è una certezza

2 siladella serie tv con?Piombato all’improvviso nel palinsesto di Rai 2, ecco cheha conquistato immediatamente il cuore del pubblico italiano nel ruolo dell’ispettore. In realtà è un personaggio letterario ideato da Fulvio Ervas, che ha già riscontrato un enorme successo. In virtù di ciò, il pubblico si chiede già se2 si. Ecco le ultime notizie.I libri in ordine cronologico diCommesse di TrevisoPinguini arrosto 2008Buffalo Bill a Venezia 2009Finché c’è prosecco c’è speranza 2010L’amore è idrosolubile 2011Si fa presto a dire Adriatico 2013Pericolo giallo 2016C’era il mare 2018La giustizia non è una pallottola 2022Il tatuatore innamorato 2024Una media di 1 milione e mezzo di telespettatori bastano e avanzano per riconfermare la serie tv per una