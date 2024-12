Ilgiorno.it - Sanità, la svolta della Regione. Melazzini direttore del Welfare. Cozzoli lascia dopo nove mesi

Mario(nella foto) è il nuovoDirezione generalediLombardia. La Giunta regionale lo ha nominato ieri con delibera su proposta dall’assessore regionale al, Guido Bertolaso.arriva al posto di Marcogenerale uscente, cheper divergenze di opinioni con Bertolaso.coordinerà l’Unità Operativa Programmazione negoziata progetti strategici trasversalìDirezione Centrale Programmazione e Relazioni esterne. "Il valore dinon è una scoperta recente – ha sottolineato Bertolaso –. Con lui sto lavorato a stretto contatto da quando sono diventato assessore ed è riconosciuto da tutti un esperto molto più che autorevole.conosce perfettamente la macchina regionale ma ha anche una grande esperienza sul campo, a contatto diretto con le persone, che gli permetterà di affrontare al meglio le sfide e le problematiche concrete che ci stiamo impegnando a risolvere per i lombardi, per i pazienti e per tutto il personale del sistema sanitario regionale".