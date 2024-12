Oasport.it - Rugby, Inghilterra e (soprattutto) Galles i grandi flop del 2024

Con l’ultimo test match tra Irlanda e Australia (vittoria degli irlandesi per 21-18, ndr.) si è chiuso ildelle nazionali di. Un anno caldo, intenso, nonostante si arrivasse dallaWorld Cup 2023 e un anno che non ha visto grossi scossoni nello status quo mondiale, con Sudafrica, Irlanda e Nuova Zelanda che si sono confermate sul podio del ranking mondiale. Ma alle loro spalle sono state due le nazioni a soffrire.L’, che in un anno è scesa dal 5° al 7° posto nel ranking mondiale. Dopo un Sei Nazioni senza infamia e senza lode, chiuso al terzo posto dietro a Irlanda e Francia, infatti gli inglesi hanno sofferto molto. Nel tour in Nuova Zelanda sono arrivate due sconfitte, seppur di misura, mentre in questo novembre sono arrivati il nuovo ko con gli All Blacks, la brutta sconfitta con l’Australia, quella con il Sudafrica e poi la vittoria col Giappone.