Calciomercato.it - Roma, Ranieri: “Ecco qual è stata la cosa più bella della serata. E Dovbyk non poteva giocare”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico giallorosso in conferenza dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Dea che peggiora ulteriormente la classifica dei capitoliniLacade anche contro l’Atalanta, che passa 2-0 all’Olimpico con i gol di De Roon e Zaniolo. I giallorossi giocano una buona partita, ma non basta per smuovere una classifica che dice 15esimo posto a +2 sulla retrocessione, quarto ko di fila.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole in conferenza stampa dell’allenatore Claudio:Lei ha provato tante situazioni di classifica: laè pronta per stare nei fanghibassa classifica? “Sono sicuro di sì. Le tre grandi prestazioni contro tre grandi squadre mi fanno dire ‘siamo pronti a lottare’. Ora si pensa che ne faremo un boccone delle prossime tre, ma non sarà così.