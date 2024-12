Ilrestodelcarlino.it - Promozione della salute, aperti i due centri dall’Ast ad Ascoli e San Benedetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Taglio del nastro dei duedidell’Azienda sanitaria territoriale didall’Unità operativa die educazionedel Dipartimento di prevenzione contemporaneamente, sia ad, sia a San, rispettivamente nel poliambulatorio (stanza 25) dell’ospedale ‘Mazzoni’ e nel poliambulatorio in via Romagna (stanza 31 dell’ex Punto unico di accesso), i duediopereranno attraverso un’équipe multidisciplinare formata da infermieri, da due psicologi e da due biologi nutrizionisti in contatto con i medici di medicina generale e con i servizi specialistici dell’ Ast. L’équipe multidisciplinare offrirà gratuitamente, a un’utenza specifica (18-69 anni), programmi di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e si occuperà diattraverso l’adozione di corretti stili di vita (sana alimentazione, attività fisica, eliminazione del fumo e del consumo di alcol).