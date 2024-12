Processo Giulio Regeni il testimone Delta | Sentivo mentre lo torturavano si lamentava chiedeva un avvocato

Leggi su Open.online

«Ho sentito quandoveniva torturato, sie parlava in arabo. Ricordo che lo vidi per la prima volta nel commissariato Dokki, eravamo stati arrestati entrambi il 25 gennaio del 2016. Luidi potere parlare con une con l’Ambasciata». Queste le parole del“, sentito in modalità protetta nela carico di quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato ed ucciso il ricercatore italiano. «In commissariato stava parlando con un ufficiale, era vestito con dei jeans e un pullover celeste – ha dichiarato il teste, rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco -. Poi ci hanno portato via, ci hanno fatto salire a bordo di un auto e ci hanno bendato gli occhi. Lui in auto ha continuato a chiedere di un, parlava in italiano.