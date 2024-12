Donnaup.it - Polpette di zucca al forno: piatto sano e con pochissime calorie

Leggi su Donnaup.it

dial: sane e conTutti amano le: sono tra i piatti preferiti sia dagli adulti che dai bambini.Quelle classiche, lo sappiamo, sono a base di carne, ma se avete scelto di non mangiare carne, o se per ragioni mediche non potete mangiarne, sappiate che non per questo dovete rinunciare alle nostre deliziose.In effetti i cuochi hanno escogitato molti modi diversi di preparale, che fanno a meno della carne e la sostituiscono con le verdure.Qui sotto ti illustriamo come preparare delle sfiziosedie patate al.Si tratta di una ricetta davvero semplice, ma anche gustosa, che piace ai bambini e che è particolarmente sana: perché non contiene carne, ma anche perché la cottura avviene aldial: gli ingredientiPer questa ricetta avete bisogno di: due etti di, 250 grammi di patate, 130 grammi di cipolla, ottanta grammi di soia testurizzata (proteina vegetale estratta dalla farina o dal concentrato di soia, cui viene poi data la consistenza desiderata), due spicchi d’aglio, una foglia di alloro, del pane grattugiato, sale e pepe nero.