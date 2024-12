Serieanews.com - Paolo Montero ed un record davvero curioso: ma l’ex difensore è in buona compagnia

Leggi su Serieanews.com

detiene unpazzesco:della Juve è il più espulso in Serie A ma è inChi non ricorda il leggendariouruguaiano dalla gamba pesante e dallo spirito battagliero? Quando gli è stato chiesto del suodi espulsioni in Serie A, lui ha risposto con un sorriso: “Di quelle espulsioni, ne avrò meritate al massimo 8 o 9. Ma non ho rimpianti“.ed un: maè in(Ansa Foto) – SerieanewsE come dargli torto?ha fatto della durezza il suo marchio di fabbrica, unche non ha mai lesinato su impegno e determinazione, pronto a pagare il prezzo di qualche cartellino rosso pur di difendere il suo reparto.Eppure, come ogni calciatore che lascia il segno, i cartellini rossi fanno parte del gioco.