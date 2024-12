Cultweb.it - Occhio al grasso viscerale, può essere indicatore precoce di Alzheimer

Un recente studio condotto dalla Washington University School of Medicine di St. Louis ha rivelato un possibile legame tra ile i primi segni patologici dell’. Secondo i ricercatori, questo tipo di, talmente profondo da avvolgere gli organi interni, contribuisce all’accumulo di due proteine che compromettono la funzione cerebrale, la beta-amiloide e Tau. La scoperta è importante perché questo tipo di indicazione si manifesta già nei soggetti di mezza età, molto prima che si sviluppino i sintomi della demenza. Questo vuol dire che agire sulpotrebbe rappresentare una strategia cruciale per ridurre il rischio della malattia neurodegenerativa. Per la quale, al momento, non esistono terapie.Lo studio è stato condotto su 80 adulti sani con un’età media di 50 anni.