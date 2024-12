Ilrestodelcarlino.it - Nestola incredibile a Valencia. Una maratona da record

Non ci sono davvero parole per definire la prestazione di Sara, la 23enne maratoneta della Corradini Rubiera allenata da Stefano Baldini. Nella martoriataha esordito sui tradizionali 42 chilometri e 195 metri, chiudendo al 22° posto nel tempo di 2h.29’12’’, ovviamente prima italiana. Qualche altro numero: primato reggiano frantumato, seconda prestazione italiana dell’anno, seconda prestazione di sempre di una emiliana dopo la mitica Laura Fogli, miglior tempo di sempre per una esordiente italiana ine ancora miglior italiana di sempre considerando l’età. Nel ranking italiano è infatti 19ª, ma nessuna più giovane ha corso più forte di lei. "E’ una grandissima soddisfazione – dice Sara appena rientrata in Italia – è andato tutto come volevo. Speravo di correre in 2h.