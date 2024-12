Quotidiano.net - Manicure per il Natale 2025, la nail art di tendenza da copiare alle star

Le tendenze dellaart per l'invernosono un mix perfetto di eleganza, innovazione e riflessi sofisticati, ideali per chi desidera un look raffinato e alla moda. Dai glitter con effetto ghiaccio al caramello che si mescolaspezie, passando per il bordeaux che sfuma nel viola e nel nero, le idee diche stanno dominando la stagione si contraddistinguono per originalità e creatività. Questi trend si allontanano dtradizionali ispirazioni stagionali, introducendo una combinazione di novità e richiami al passato che danno vita a un equilibrio tra futurismo e nostalgia.come Dua Lipa, Adele, Rihanna e Selena Gomez, solo per citarne alcune, hanno già lasciato il segno proponendo delle versioni originali di grandi classici come la Frenche lo smalto dark per aggiungere un tocco di glitter, colore e vivacitàFeste efredde giornate invernali.