Zonawrestling.net - Josh Alexander: “Vedo un futuro in WWE, in AEW o in Giappone, vorrei affrontare tanti lottatori”

Leggi su Zonawrestling.net

lavora in TNA e sta già facendo progetti per il suoda free agent, tra cui la possibilità dialcune delle migliori superstar della WWE. Nel corso di Insight podcast, ha annunciato che diventerà free agent il 15 febbraio, aggiungendo di essere “in parte nervoso e in parte entusiasta” per questo cambiamento. Quando gli è stato chiesto quale sarà il suo, l’ex TNA World Champion ha fatto intendere unnella WWE, ma non solo..Le sue parole“Guardo il prodotto,NXT e penso che io e Ethan potremmo fare un tag. Mi piacerebbe molto disputare un match con Pete Dunne o Gunther, insomma, la lista è lunga. A dire la verità, mi piacerebbe molto avere la possibilità di lottare con Edge. È in AEW, capite cosa intendo? E poi c’è il, Shingo è l’unico avversario sulla mia lista dei desideri”.