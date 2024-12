Ilveggente.it - Ipswich Town-Crystal Palace, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la quattordicesima giornata die si gioca martedì alle 20:30: diretta tv,.Il turno infrasettimanale dellasi apre con lo scontro salvezza tra il neopromossoe il, rispettivamente diciannovesimo e diciassettesimo in classifica ma con gli stessi punti (9). L’ultimo turno di campionato è stato nefasto per i Tractor Boys, che hanno visto interrompersi la mini-striscia positiva di tre partite (due pareggi e una vittoria, ottenuta in casa del Tottenham) perdendo di misura contro il Nottingham Forest al City Ground (1-0).: tv,(Ansa) – Ilveggente.itHanno evitato la sconfitta per un soffio invece le Eagles di Oliver Glasner: un gol di Munoz, realizzato in pieno recupero, ha permesso ai londinesi di non rimanere a mani vuote nel match con il Newcastle (1-1): sarebbe stato il secondo k.