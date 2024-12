Panorama.it - Il virtuale abiterà qui

È ilche vive in un'arena fisica, in un viaggio doppio sospeso fra il concreto e l'intangibile. È il «Diriyah Art Futures», il primo museo dell'area del Golfo a essere interamente dedicato all'arte digitale. Siamo a Riad, in Arabia Saudita, ai margini del deserto, vicino al sito Unesco At-Turaif, importante centro archeologico. L'edificio che ospita il museo, aperto da pochi giorni, richiama i colori delle dune, ma con un linguaggio visivo contemporaneo, in linea con i suoi contenuti d'avanguardia. (Schiattarella Associati)A progettare l'architettura è stato lo studio Schiattarella Associati, un'eccellenza italiana attiva a livello internazionale, specializzata da oltre dieci anni in spazi pubblici per la cultura.Nei suoi 12 mila metri quadri, il museo alterna atelier, laboratori di ricerca, residenze per creativi, un auditorium.