Oggi 26 aprile è San Cleto terzo Papa della Chiesa il suo omaggio a San Pietro

Cleto è tra i primi pontefici della Chiesa, esattamente il terzo: tra le sue opere si ricorda un importante omaggio che ha voluto rendere a san Pietro. Si ricorda, Oggi 26 aprile, san Cleto, terzo pontefice dopo san Pietro. Per molto tempo la sua figura è stata confusa con quella di un altro. In . L'articolo Oggi 26 aprile è San Cleto, terzo Papa della Chiesa: il suo omaggio a San Pietro proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Oggi 26 aprile è San Cleto, terzo Papa della Chiesa: il suo omaggio a San Pietro Leggi su Lalucedimaria.it Sanè tra i primi pontefici, esattamente il: tra le sue opere si ricorda un importanteche ha voluto rendere a san. Si ricorda,26, sanpontefice dopo san. Per molto tempo la sua figura è stata confusa con quella di un altro. In . L'articolo26è San: il suoa Sanproviene da La Luce di Maria.

