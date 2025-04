Un napoletano per il Napoli Manna chiude tutto per giugno Operazione a titolo definitivo

napoletano per il Napoli: Manna chiude tutto per giugno Operazione a titolo definitivo">Il club azzurro si prepara a una rivoluzione per tornare grande: spunta un nome che fa sognare i tifosi.La stagione 2025 del Napoli è iniziata all’insegna delle aspettative. Dopo un campionato 2024 che aveva lasciato più ombre che luci, il club partenopeo si è messo alle spalle i dubbi estivi e ha scelto di ripartire con rinnovato entusiasmo, spinto dal desiderio di tornare stabilmente ai vertici della Serie A.Tra alti e bassi, la squadra ha cercato una nuova identità, affidandosi a un mix di esperienza e giovani promesse. Il ritorno in Champions League ha ridato prestigio e stimoli a un gruppo che punta a riscattarsi non solo in Italia, ma anche sul palcoscenico europeo.L’organizzazione societaria ha subito un restyling profondo. Napolipiu.com - Un napoletano per il Napoli: Manna chiude tutto per giugno | Operazione a titolo definitivo Leggi su Napolipiu.com Unper ilper">Il club azzurro si prepara a una rivoluzione per tornare grande: spunta un nome che fa sognare i tifosi.La stagione 2025 delè iniziata all’insegna delle aspettative. Dopo un campionato 2024 che aveva lasciato più ombre che luci, il club partenopeo si è messo alle spalle i dubbi estivi e ha scelto di ripartire con rinnovato entusiasmo, spinto dal desiderio di tornare stabilmente ai vertici della Serie A.Tra alti e bassi, la squadra ha cercato una nuova identità, affidandosi a un mix di esperienza e giovani promesse. Il ritorno in Champions League ha ridato prestigio e stimoli a un gruppo che punta a riscattarsi non solo in Italia, ma anche sul palcoscenico europeo.L’organizzazione societaria ha subito un restyling profondo.

Su questo argomento da altre fonti

Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli - Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli"> Dopo il mancato accordo con Fabio Paratici, il Milan è già al lavoro per trovare il nuovo direttore sportivo. Come riportato da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera avrebbe tentato anche la pista che porta a Giovanni Manna, attuale d.s. del Napoli. Il dirigente, che la scorsa estate ha firmato un contratto di lunga durata con il club di Aurelio De Laurentiis, avrebbe però fatto sapere di voler proseguire il suo percorso in azzurro, declinando l’interesse milanista. 🔗napolipiu.com

De Agostini e Marolda a Stile TV sul Napoli, Conte e Manna - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano De Agostini, doppio ex di Napoli e Udinese “Il Napoli sta facendo un grande campionato contro una grande squadra che è l’Inter e la sconfitta nerazzurra credo dia ancora più autostima agli azzurri che devono crederci per arrivare fino in fondo. Credo sia giusto buttare acqua sul fuoco, ma nello spogliatoio ci credono eccome. 🔗terzotemponapoli.com

Napoli-Milan, la notizia è una manna: Conte gongola - Antonio Conte, in vista della gara contro il Milan di domenica, può esultare per una notizia sul suo Napoli. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato contro il Venezia, è pronto a scendere di nuovo in campo. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà la sfida contro il Milan. Gli azzurri, visti i tre punti di svantaggio dall’Inter, dovranno cercare di fare di tutto per battere i rossoneri per non perdere ulteriore terreno dalla ‘Beneamata’. 🔗spazionapoli.it

Napoli: Sequestrato l'autosalone di Pasquale Manna, il tiktoker noto per vendere macchine gridando; Qualiano, sequestrato l'autosalone del tiktoker Pasquale Manna: era abusivo; Chi è Pasquale Manna, il tiktoker e venditore di auto a cui hanno sequestrato il deposito; Pasquale Manna si racconta, intervista al venditore di auto più celebre di TikTok: “Ecco come ho iniziato”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Relax per Manna, pranzo "napoletano" per il direttore. Sorrisi e cordialità - Il campionato di Serie A è fermo per dare spazio alle nazionali, Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli ... nasce per offrire al pubblico napoletano un’esperienza di pizza ... 🔗msn.com

Napoli, il ds Manna su Conte: "Futuro? Vi dico che..." - Il Ds del Napoli Giovanni Manna, prima del match contro il Milan, ha parlato di Conte e Neres: "Con molta tranquillità il mister ha ancora due anni di contratto, abbiamo iniziato un percorso e ... 🔗tuttojuve.com

Napoli, Manna: "Lottiamo per un sogno all'anno zero, ma lavoriamo per il futuro" - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del match contro l'Empoli, valido per la 32esima giornata di Serie A.Direttore ... 🔗informazione.it