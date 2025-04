Zelensky a Roma per i funerali del Papa Potrebbe incontrare Donald Trump

Zelensky, è arrivato a Roma per partecipare al funerale di Papa Francesco. Ieri sera Zelensky aveva affermato di «non essere più certo di avere il tempo» di recarsi a Roma ed eventualmente incontrare a margine il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In agenda non è ancora confermato un eventuale bilaterale con il capo della Casa Bianca. «Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska prenderanno parte alla cerimonia», ha detto il portavoce Sergei Nykyforov.Nei giorni scorsi l’Ucraina ha preparato un contropiano per la pace alternativo a quello degli Stati Uniti. Il piano di Kiev prevede che non siano messe restrizioni alle dimensioni dell’esercito ucraino, che sia dispiegato un contingente di sicurezza europeo sostenuto dagli Stati Uniti e che i beni russi congelati siano utilizzati per riparare i danni di guerra. Leggi su Open.online Il presidente ucraino, Volodymyr, è arrivato aper partecipare al funerale diFrancesco. Ieri seraaveva affermato di «non essere più certo di avere il tempo» di recarsi aed eventualmentea margine il presidente degli Stati Uniti,. In agenda non è ancora confermato un eventuale bilaterale con il capo della Casa Bianca. «Volodymyre la first lady Olena Zelenska prenderanno parte alla cerimonia», ha detto il portavoce Sergei Nykyforov.Nei giorni scorsi l’Ucraina ha preparato un contropiano per la pace alternativo a quello degli Stati Uniti. Il piano di Kiev prevede che non siano messe restrizioni alle dimensioni dell’esercito ucraino, che sia dispiegato un contingente di sicurezza europeo sostenuto dagli Stati Uniti e che i beni russi congelati siano utilizzati per riparare i danni di guerra.

