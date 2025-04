Versiliana 2025 il 4 maggio Incontri al Caffè con l’ex Juve Tacconi

Incontri al Caffè de La Versiliana (Versiliana Festival 2025) proseguono più forte che mai: domenica 4 maggio (inizio ore 11.30) grande ospite sarà l'ex calciatore e portierone della Juventus Stefano Tacconi. Ebbene sì, nella splendida cornice della Green House (Fondazione 'La Versiliana', Viale Morin 16, a Marina di Pietrasanta, in Versilia). Special Guest l'ex portiere della Nazionale ed ex capitano della Juventus Stefano Tacconi. Tacconi sarà intervistato dal giornalista e autore David De Filippi. Nell'occasione presenterà il suo ultimo libro 'L'arte di parare' (Ed. Rizzoli). Una fatica letteraria assai appassionante, emblema di racconto sincero, commo­vente e divertente. Una vita coraggiosa, sfron­tata, assaporata fino in fondo, tanto nei giorni di gloria quanto nelle avversità. Ricordiamo che Stefano Tacconi, nato a Perugia il 13 maggio 1957, ha vestito nel corso della sua gloriosa carriera le maglie di club quali Genoa, Sambenedettese e Livorno, con un passato nelle giovanili di Spoleto e Inter.

