Uominiedonnenews.it - Amici, Francesco Fasano: Biografia E Vita Privata!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri tutto su, ballerino di24, la sua carriera internazionale e il suo ingresso nella scuola di danza più famosa d’Italia. Un talento che sta conquistando il pubblico!Un talento internazionale nella scuola di2025:incanta con la sua danzaTra i protagonisti più raffinati e affascinanti dell’edizione 2025 di, c’è sicuramente. Classe 2000, originario di Carovigno, in provincia di Brindisi,si distingue per la sua eleganza classica, la tecnica impeccabile e una carriera già ricca di esperienze internazionali. Oggi fa parte della squadra formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, entrando ufficialmente nel talent in sostituzione di Alessio, costretto a lasciare a causa di un infortunio.Ma chi è davvero, questo danzatore che sembra nato per raccontare storie con il corpo? Dietro la sua espressione pacata e i movimenti intensi, si nasconde un percorso artistico costruito con passione, disciplina e un tocco di magia.