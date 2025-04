Mostra Caravaggio a Roma orari e apertura speciale 1 Maggio

orari Mostra
dal lunedì al mercoledì 9:00-20:00
dal giovedì alla domenica 9:00-22:00
il lunedì mattina è riservato alle scuole e ai gruppi organizzati
Per la Festa dei Lavoratori, il 1° Maggio, l'accesso al museo sarà con biglietto ordinario.

BIGLIETTI
La prenotazione è obbligatoria e il biglietto è nominativo
Intero € 18,00
Ridotto € 15,00: 18 – 25 anni
Ridotto € 12,00: possessori di Gallerie Nazionali Pass e convenzioni
Ridotto € 9,00: dipendenti Intesa e Soci ALI
Integrato € 25,00: Mostra Caravaggio 2025 e ingresso Gallerie Nazionali di Arte Antica (valido 20 giorni dal primo utilizzo per visitare Palazzo Barberini e Galleria Corsini)
Integrato ridotto € 17,00: 18 – 25 anni, Mostra Caravaggio 2025 e ingresso Gallerie Nazionali di Arte Antica (valido 20 giorni dal primo utilizzo per visitare Palazzo Barberini e Galleria Corsini)
Gratuito: Minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere (indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero della Cultura, membri ICOM, guide e interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine, portatori di handicap con accompagnatore; personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal Miur.

La forza innovatrice di Caravaggio in mostra a Palazzo Barberini Roma - Life&People.it | Il dibattito su Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, non si è mai interrotto. Anzi, ha sempre tenuto vivo nel pubblico e tra gli esperti un interesse che si irradia oltre le tendenze e le epoche. La sua breve vita, segnata da intrighi, scandali, violenza e prigionie, ha segnato la storia dell’arte e ne ha alimentato il mito. Il carattere iracondo e l’anima tormentata si riflettono plasticamente nelle sue opere, che generavano ammirazione e turbamento nei suoi contemporanei. 🔗.com

Caravaggio 2025, mostra titanica a Roma. Le opere riunite come in un sogno - Roma, 6 marzo 2025 – Michelangelo Merisi, il Caravaggio, era arrivato a Roma da pochi mesi, quando nel 1595 si (auto)ritrasse nel volto nel Bacchino malato con gli occhi scuri e già inquieti: “Aveva 24 anni e stava ancora orientandosi sul nuovo mercato, eppure già mostrava tutte le sue ambizioni, mettendosi nelle vesti del dio del vino e dell’ebbrezza”, fa notare Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese. 🔗quotidiano.net

Mostra Caravaggio a Roma: orari estesi e aperture speciali per Pasqua, 25 Aprile e 1 Maggio - ATTENZIONE: il 22 aprile Palazzo Barberini e Galleria Corsini saranno chiusi. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Visto l’incredibile successo di pubblico che sta riscuotendo, la mostra CARAVAGGIO 2025 ospitata nelle prestigiose sale di Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma, prolunga i suoi orari di apertura per venire incontro alla grande richiesta. 🔗funweek.it

