Funerali Papa Francesco streaming e diretta TV i programmi Rai Mediaset La7 e TV2000

Funerali Papa Francesco diretta Rai1: la programmazione specialeDalle 8:25 Rai1 trasmette i Funerali di Papa Francesco fino alle 14:00, a cura del TG1. La programmazione prosegue con una puntata di Linea Bianca, il programma condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con Lino Zani, e Le Stagioni dell'Amore con Mara Venier non va in onda. Alle 14:40 anticipa Alberto Angela con Passaggio a Nord Ovest, così come A Sua Immagine con Lorena Bianchetti alle 15:50 in diretta da Piazza San Pietro con i suoi ospiti. Alle 17:10 Sabato in diretta condotto da Emma D'Aquino e poi L'Eredità . Dalle 20:35 puntata speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa; Affari Tuoi non va in onda oggi. In seconda serata, salta Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo; la puntata verrà recuperata il 31 maggio. Tvpertutti.it - Funerali Papa Francesco streaming e diretta TV: i programmi Rai, Mediaset, La7 e TV2000 Leggi su Tvpertutti.it Rai1: la programmazione specialeDalle 8:25 Rai1 trasmette idifino alle 14:00, a cura del TG1. La programmazione prosegue con una puntata di Linea Bianca, il programma condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con Lino Zani, e Le Stagioni dell'Amore con Mara Venier non va in onda. Alle 14:40 anticipa Alberto Angela con Passaggio a Nord Ovest, così come A Sua Immagine con Lorena Bianchetti alle 15:50 inda Piazza San Pietro con i suoi ospiti. Alle 17:10 Sabato incondotto da Emma D'Aquino e poi L'Eredità . Dalle 20:35 puntata speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa; Affari Tuoi non va in onda oggi. In seconda serata, salta Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo; la puntata verrà recuperata il 31 maggio.

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali papa Francesco, la task force della polizia locale. In campo oltre 2mila agenti - La notizia della morte di papa Francesco ha fatto scattare immediatamente il potenziamento dei servizi di vigilanza da parte della polizia locale. Non solo: per il 25 e 26 aprile - giorno dei funerali, che si celebreranno alle 10 nella Basilica di San Pietro - saranno dispiegati oltre 2mila... 🔗romatoday.it

Gli sconti sui treni per Roma per i funerali di papa Francesco - Roma si appresta ad accogliere centinaia di migliaia di pellegrini in occasione della scomparsa del Santo Padre. In risposta alla straordinaria affluenza prevista, il Gruppo FS ha messo in campo un piano di potenziamento dei trasporti, operativo da oggi fino a domenica 27 aprile, in stretto... 🔗romatoday.it

Dove vedere i funerali di Papa Francesco in streaming e in TV - Ecco quando e dove vedere in diretta streaming e TV i funerali di Papa Francesco: saranno presenti anche molti capi di stato. Sabato 26 aprile, alle 10 del mattino, si svolgeranno i funerali di Papa F ... 🔗msn.com

Funerali Papa Francesco, a che ora sono e dove vederli in diretta tv e streaming - I potenti del mondo, ma anche la gente comune, senzatetto, migranti. Alle 10 in Piazza San Pietro ci sarà l'addio a papa Francesco alla presenza ... 🔗msn.com

Il funerale di Papa Francesco, le dirette Rai - Rai News24, in onda sul canale 48 del digitale terrestre, seguirà con un lungo filo diretto a partire dalle 8.15 la cerimonia funebre per Papa Francesco. Il racconto in diretta andrà avanti fino alla ... 🔗msn.com