Come saranno i funerali di papa Francesco c è anche Zelenski

Sono oltre 160 le delegazioni ufficiali che parteciperanno stamane alle 10:00 ai funerali di papa Francesco in Piazza San Pietro. Siederanno tutte sul sagrato vaticano, a destra dell'altare guardando la facciata della basilica.

In 128mila per il saluto a Papa Francesco, i poveri saranno ai funerali - Finora sono state 128mila le persone che hanno voluto tributare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Lo ha riferito la Sala Stampa Vaticana. Che, in una nota, ha parlato delle lunghe file e della necessità di tenere aperto, il più possibile, l’ingresso alla Basilica di San Pietro per consentire ai pellegrini giunti da ogni angolo del […] The post In 128mila per il saluto a Papa Francesco, i poveri saranno ai funerali appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Roma, dove saranno i maxischermi per seguire i funerali del papa - Roma si sta preparando a dire addio a papa Francesco con un piano di sicurezza che prevede centinaia di uomini in campo, l’estensione della no-fly zone e l’organizzazione di maxischermi per permettere a quanti più fedeli di seguire i funerali del pontefice, in programma sabato 26 aprile alle 10. Non tutti riusciranno infatti ad accedere a Piazza San Pietro, dove sono attese delegazioni di Stato da tutto il mondo. 🔗lettera43.it

Funerali Papa Francesco, Trump, Putin, Zelensky, Macron, Netanyahu: ecco i leader che saranno sabato a Piazza San Pietro - Da ogni angolo del mondo, capi di Stato, leader religiosi e volti noti stanno confermando la propria presenza al solenne funerale per il Pontefice Sabato 26 aprile alle ore 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro, si terranno i solenni funerali di Papa Francesco. Un evento destinato a segnare la storia della Chiesa e del mondo intero, non solo per la portata spirituale, ma anche per la massiccia partecipazione di capi di Stato, leader religiosi e personalità internazionali. 🔗cityrumors.it

Papa Francesco: 250mila persone hanno reso omaggio al Pontefice | Chiusa la bara, il rogito: Testimonianza mirabile di umanità; Come si svolgeranno i funerali di papa Francesco: gli orari, i capi di Stato presenti e l'itinerario del corteo; Papa Francesco, news del 25 aprile. chiusa la sua bara. In 250 mila gli hanno reso omaggio. Trump atterrato a Roma; Corteo funebre di papa Francesco: il percorso completo, le zone e le strade chiuse a Roma. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali di Papa Francesco, è arrivato il giorno dell’addio: la diretta da Roma - Vaticano: “Saranno le esequie di un pastore e non di un sovrano”. A San Pietro i varchi hanno aperto alle 5.30. Sovrani, capi di Stato e di Governo di tutto il mondo omeggeranno il Pontefice: il più a ... 🔗quotidiano.net

Papa Francesco, come sarà il funerale: le tre "fasi" con 220 cardinali, il corteo e la sepoltura - Sono stati circa 250 mila i fedeli che hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco dalle 11 di mercoledì mattina alle 19 di venerdì ... 🔗iltempo.it

Funerali Papa Francesco: il percorso, a che ora iniziano, quando finiscono, le zone rosse e la tumulazione. Il programma completo - In previsione dell'evento, nelle notti cioè tra il 25 e il 26 aprile e tra il 26 e il 27 aprile, i treni sulle Metro B e Metro C saranno in servizio fino alle 1:30 del mattino. Oltre questo, ci sono ... 🔗ilmessaggero.it