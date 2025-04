Papa Kiev Zelensky arrivato a Roma per i funerali

Roma, 26 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Roma per i funerali di Papa Francesco. Lo ha annunciato il suo portavoce Serghei Nikiforov, citato da Rbc Ucraina. "Il presidente dell'Ucraina è arrivato a Roma. Volodymyr Zelensky, la first lady Olena Zelenska e la delegazione ucraina parteciperanno alla cerimonia di congedo con Papa Francesco", ha affermato il portavoce. Zelensky ieri aveva messo in dubbio la sua presenza, affermando che Kiev sarebbe stata ben rappresentata alle esequie del Pontefice anche senza di lui.

