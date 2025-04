Disciplina sudore e spirito di squadra vi portiamo a un allenamento della Ginnastica Dinamica Militare

allenamento di gruppo. Sono questi alcuni degli elementi distintivi della Ginnastica Dinamica Militare italiana 1978, Disciplina diffusa in Italia, a partire dal 2013, da Matteo Sainaghi e Mara Uggeri e da qualche anno radicata anche in Romagna. Ravennatoday.it - Disciplina, sudore e spirito di squadra: vi portiamo a un allenamento della Ginnastica Dinamica Militare Leggi su Ravennatoday.it Piedi scalzi, divisa verde prato, agilità fisica,di gruppo. Sono questi alcuni degli elementi distintiviitaliana 1978,diffusa in Italia, a partire dal 2013, da Matteo Sainaghi e Mara Uggeri e da qualche anno radicata anche in Romagna.

La Ginnastica Dinamica Militare conquista la Romagna: cosa fa la società sportiva con più tesserati d'Italia - Disciplina, allenamento a corpo libero e spirito di squadra: la Ginnastica dinamica militare spopola in Romagna con oltre tremila iscritti. Niente ideologie, solo sudore, condivisione e forza mentale ... 🔗forlitoday.it