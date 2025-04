Goldengas Senigallia conclude il campionato con un match ininfluente contro Palestrina

Goldengas Senigallia chiude domenica 27 aprile il suo campionato di serie B Interregionale con un match totalmente ininfluente ai fini della classifica. Finiti infatti nel girone Play-In Out per la salvezza, dopo il nono posto nella stagione regolare, i biancorossi in questa seconda fase hanno avuto un cammino decisamente convincente, vincendo 8 partite e perdendone appena 3, conquistandosi matematicamente con una giornata di anticipo la permanenza in categoria. Il match delle ore 18 contro il Palestrina conta dunque soltanto per la squadra ospite, fin qui davvero molto deludente: Palestrina infatti in questa seconda fase ha inanellato sconfitte in serie, è nona su dodici formazioni e dunque già sa sia di aver evitato la retrocessione diretta (ultimo posto), magra consolazione, sia però di non riuscire a conquistare la salvezza immediata, che riguarderà soltanto le prime tre classificate, già note: Val di Ceppo, Civitanova e appunto Goldengas Senigallia. Ilrestodelcarlino.it - Goldengas Senigallia conclude il campionato con un match ininfluente contro Palestrina Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lachiude domenica 27 aprile il suodi serie B Interregionale con untotalmenteai fini della classifica. Finiti infatti nel girone Play-In Out per la salvezza, dopo il nono posto nella stagione regolare, i biancorossi in questa seconda fase hanno avuto un cammino decisamente convincente, vincendo 8 partite e perdendone appena 3, conquistandosi matematicamente con una giornata di anticipo la permanenza in categoria. Ildelle ore 18ilconta dunque soltanto per la squadra ospite, fin qui davvero molto deludente:infatti in questa seconda fase ha inanellato sconfitte in serie, è nona su dodici formazioni e dunque già sa sia di aver evitato la retrocessione diretta (ultimo posto), magra consolazione, sia però di non riuscire a conquistare la salvezza immediata, che riguarderà soltanto le prime tre classificate, già note: Val di Ceppo, Civitanova e appunto

Cosa riportano altre fonti

Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, c’è il Pescara Basket - Testacoda al PalaPanzini domenica 13 aprile alle ore 18: vincere per ipotecare la salvezza SENIGALLIA, 11 Aprile 2025 – Match forse decisivo per la Goldengas Senigallia che domenica 13 aprile ospita al PalaPanzini alle ore 18 il Pescara ultimo in classifica. Dopo la netta vittoria dell’andata, oltre 40 punti, la Goldengas parte inevitabilmente coi favori del pronostico contro un quintetto che cerca disperatamente punti per evitare la retrocessione diretta, che riguarderà soltanto l’ultima in classifica: può farcela, perché Mondragone ha appena due punti in più ma è chiaro che i giovani ... 🔗.com

Basket Serie B Interregionale / La Goldengas Senigallia perde, ma è salva matematicamente - Vasto vince 83-74 ma la squadra di Petitto rimane in B Interregionale con una giornata di anticipo SENIGALLIA, 17 aprile 2025 – La Goldengas Senigallia perde a Vasto 83-74 ma è salva matematicamente con una giornata di anticipo. I biancorossi sono al terzo posto e non possono essere più superati: se anche fossero raggiunti dal Teramo, dal Roseto, o da entrambe (le due abruzzesi hanno infatti 2 punti in meno) resterebbero terzi – ultima posizione utile per la salvezza diretta – per la classifica avulsa. 🔗.com

Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, occasione sprecata - La situazione dopo la prima giornata della seconda fase salvezza SENIGALLIA – 17 Febbraio 2025 – Davvero un’occasione sprecata in quel di Ferentino la prima della seconda fase per la Goldengas che domenica si è arresa nel Lazio 81-78. Match a lungo condotto dai senigalliesi, che hanno avuto anche 8 punti di vantaggio a metà del terzo quarto ma poi si sono arresi alla classe di Rullo, 24 punti diversi dei quali nei momenti cruciali del match e alla solidità di Ciarpella e dell’intramontabile Bisconti, 43 anni. 🔗.com

Goldengas Senigallia conclude il campionato con un match ininfluente contro Palestrina; Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, c’è il Pescara Basket; Basket B, Alessandro Vigori è un nuovo centro della Rennova Tasp; BASKET SERIE B / Senigallia presenta le nuove maglie e si prepara al campionato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Goldengas Senigallia conclude il campionato con un match ininfluente contro Palestrina - La Goldengas Senigallia chiude domenica 27 aprile il suo campionato di serie B Interregionale con un match totalmente ininfluente ai fini della classifica. Finiti infatti nel girone Play-In Out per la ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Goldengas sconfitta a Vasto ma festeggia la salvezza in B Interregionale - Nonostante la sconfitta a Vasto, la Goldengas si assicura la permanenza in B Interregionale con una giornata d'anticipo. 🔗msn.com

Serie B - Netta vittoria della Goldengas Senigallia sul Pescara Basket - Vittoria salda per la Pallacanestro Goldengas Senigallia che domina il Pescara Basket chiudendo 102-67 un insolito match che ha visto scendere in campo per i “delfini” una ... 🔗pianetabasket.com