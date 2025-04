Ecco tutti i leader mondiali e le 182 delegazioni straniere che parteciperanno ai funerali di Papa Francesco

Papa Francesco, il 266esimo Pontefice della Chiesa cattolica, amico degli ultimi e argentino con radici italiane, portano a Roma un lungo elenco di dignitari stranieri, accanto al presidente Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni.Dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oltre all’ex presidente Joe Biden, al principe Villiam, ai reali belgi e spagnoli, e molti altri ancora. Le delegazioni attese a Roma per i funerali di Papa Francesco“Sono 182 le delegazioni straniere che parteciperanno ai funerali di Papa Francesco, di cui la metà prevedono la presenza di capi di Stato e di governo. Abbiamo stimato che, tra personale diretto di scorta e personale che assicura viabilità, ci saranno almeno mille persone dedicate”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un’intervista a ‘Porta a Porta’. Metropolitanmagazine.it - Ecco tutti i leader mondiali e le 182 delegazioni straniere che parteciperanno ai funerali di Papa Francesco Leggi su Metropolitanmagazine.it funerali di, il 266esimo Pontefice della Chiesa cattolica, amico degli ultimi e argentino con radici italiane, portano a Roma un lungo elenco di dignitari stranieri, accanto al presidente Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni.Dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oltre all’ex presidente Joe Biden, al principe Villiam, ai reali belgi e spagnoli, e molti altri ancora. Leattese a Roma per i funerali di“Sono 182 lecheai, di cui la metà prevedono la presenza di capi di Stato e di governo. Abbiamo stimato che, tra personale diretto di scorta e personale che assicura viabilità, ci saranno almeno mille persone dedicate”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un’intervista a ‘Porta a Porta’.

Se ne parla anche su altri siti

Mario Kart World, ecco tutti i personaggi già confermati da Nintendo - L’attesa per Mario Kart World cresce ogni giorno di più, ed i fan della saga sono impazienti di scoprire tutte le novità in arrivo con questa nuova esclusiva per Nintendo Switch 2. Mentre ci avviciniamo al Direct del 17 aprile, Nintendo ha già rivelato una lunga lista di personaggi giocabili. Oltre ai protagonisti classici, troviamo anche alcune aggiunte inaspettate, che renderanno il roster uno dei più ampi mai visti nella serie. 🔗game-experience.it

Road to COMICON Napoli 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere! - Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest’anno letteralmente “invade” la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop. 🔗game-experience.it

Cosa vince chi vince Sanremo 2025? Ecco tutti i premi - Roma, 11 febbraio 2025 - Prende il via la kermesse più attesa d’Italia: il Festival di Sanremo 2025, condotto da Carlo Conti, si apre oggi, 11 febbraio, con la prima serata. Tutti i 29 cantanti in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston e al termine della serata verranno rivelate le prima 5 posizioni della classifica, senza piazzamento. Per scoprire l’effettivo vincitore, bisognerà aspettare la notte di sabato 15 febbraio. 🔗quotidiano.net

Da Trump a Zelensky, ecco i leader mondiali presenti domani ai funerali. C'è anche Biden; Funerali di papa Francesco: tutti i leader mondiali che parteciperanno; Funerali di Papa Francesco, chi ci sarà: la lista dei leader, da Trump a Zelensky; Papa Francesco, Trump e Zelensky faccia a faccia al funerale. Ecco chi ci sarà, tutti i partecipanti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Da Trump a Zelensky, ecco i leader mondiali presenti domani ai funerali. C'è anche Biden - AGI - Tutto il mondo piange Papa Francesco. Piazza San Pietro, in occasione dei funerali che si terranno sabato 26 aprile alle ore 10, e' pronta a ospitare numerosi leader mondiali. Sono oltre 170 le ... 🔗msn.com

Tutti I Leader Mondiali Attesi Per I Funerali Di Papa Francesco - Sabato 26 aprile sono attese a Roma 200.000 persone per presenziare ai funerali del Santo Padre, che si svolgeranno presso la Basilica di San Pietro. Capi di Stato, re e regine e leader di tutto il mo ... 🔗msn.com

Trump, i funerali del Papa e l’incognita dei bilaterali. Agende vuote, ma i leader si vedranno - Il tycoon ha detto di voler ripartire dopo le esequie di Francesco. Non è escluso che cambi ancora idea Il presidente ucraino forse non ci sarà. L’ungherese Orban (a sorpresa) è arrivato un giorno pri ... 🔗quotidiano.net