Si suicida la donna che accusò Epstein

suicidata Virginia Giuffre, che aveva accusato di abusi sessuali Jeffrey Epstein e il principe Andrea. La 41enne americana si è tolta la vita nella sua casa in Australia. I parenti: "Non ha retto a una vita di abusi". La donna aveva accusato il defunto miliardario statunitense di averla usata come schiava sessuale. Il principe britannico Andrea ha negato le accuse di averla abusata quando aveva 17 anni e ha evitato il processo pagando un costosissimo risarcimento. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.56 Si èta Virginia Giuffre, che aveva accusato di abusi sessuali Jeffreye il principe Andrea. La 41enne americana si è tolta la vita nella sua casa in Australia. I parenti: "Non ha retto a una vita di abusi". Laaveva accusato il defunto miliardario statunitense di averla usata come schiava sessuale. Il principe britannico Andrea ha negato le accuse di averla abusata quando aveva 17 anni e ha evitato il processo pagando un costosissimo risarcimento.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Travolge e uccide donna che conosceva e si suicida: “Andava a velocità elevata”: disposta autopsia su vittime - Il 21enne Pavel Garbarino conosceva la 35enne Barbara Wojcik. Sarà l'autopsia a determinare se il giovane abbia avuto un malore, perso il controllo del veicolo o se fosse sotto l’effetto di alcol o droghe. Nel 2022 il giovane aveva causato un incidente in moto a Genova: nessun altro era rimasto coinvolto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sant’Olcese, 21enne travolge e uccide una donna poi si suicida: disposta l’autopsia sulle vittime - Il quadro di quanto avvenuto ieri sera sulla provinciale 2 all'altezza di Serrà Riccò è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'automobilista abbia colpito lo scooter e che poi possa essersi tolto la vita dopo aver riconosciuto la donna L'articolo Sant’Olcese, 21enne travolge e uccide una donna poi si suicida: disposta l’autopsia sulle vittime proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Suicida in carcere la donna brasiliana accusata di aver avvelenato i familiari con una torta di Natale - Deise Moura dos Anjos, la donna di 42 anni accusata di aver avvelenato e ucciso con una torta all'arsenico tre familiari, è stata trovata morta in prigione. Il 5 gennaio 2025 la 42enne era stata arrestata per triplice omicidio e triplice tentato omicidio.Continua a leggere 🔗fanpage.it