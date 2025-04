Aiuta anziana a portare la spesa a casa e ruba soldi e gioielli per oltre 10 mila euro

rubati soldi e gioielli, in pieno giorno e in pieno centro, in casa di una coppia di anziani. È accaduto al viale Della Vittoria di Agrigento dove una pensionata ultra settantenne ha sbagliato a fidarsi di una donna che, vedendola carica di sacchetti della spesa, s'è offerta di Aiutarla a. Agrigentonotizie.it - Aiuta anziana a portare la spesa a casa e ruba soldi e gioielli per oltre 10 mila euro Leggi su Agrigentonotizie.it ti, in pieno giorno e in pieno centro, indi una coppia di anziani. È accaduto al viale Della Vittoria di Agrigento dove una pensionata ultra settantenne ha sbagliato a fidarsi di una donna che, vedendola carica di sacchetti della, s'è offerta dirla a.

