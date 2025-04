Papa Francesco l’Ultimo Viaggio Ecco Come Si Svolgeranno i Funerali Oggi

Oggi Roma ed il mondo intero si fermeranno: in una Piazza San Pietro gremita, la Chiesa ed i potenti della terra si stringono per l’Ultimo, commosso saluto a Papa Francesco, il Pontefice che ha segnato un’epoca con la sua umiltà e la sua vicinanza agli ultimi.Dopo giorni di pellegrinaggio incessante, con oltre 250.000 fedeli accorsi per rendere omaggio alla sua salma esposta in San Pietro, la città vive ore di raccoglimento, silenzio e preghiera. Mondouomo.it - Papa Francesco, l’Ultimo Viaggio: Ecco Come Si Svolgeranno i Funerali Oggi. Leggi su Mondouomo.it Roma ed il mondo intero si fermeranno: in una Piazza San Pietro gremita, la Chiesa ed i potenti della terra si stringono per, commosso saluto a, il Pontefice che ha segnato un’epoca con la sua umiltà e la sua vicinanza agli ultimi.Dopo giorni di pellegrinaggio incessante, con oltre 250.000 fedeli accorsi per rendere omaggio alla sua salma esposta in San Pietro, la città vive ore di raccoglimento, silenzio e preghiera.

Su altri siti se ne discute

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, il testo integrale dell'ultimo messaggio scritto ai fedeli per la Pasqua - L'ultimo messaggio di Papa Francesco, morto oggi, lunedì 21 aprile, a 88 anni, è stato letto il giorno di Pasqua dal maestro delle Cerimonie monsignor Diego Ravelli. Bergoglio si è affacciato dalla Loggia delle benedizioni per l'Urbi et Orbi ricevendo l'applauso festante dei fedeli presenti in... 🔗europa.today.it

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco, l'ultimo viaggio di Bergoglio, alle 10 i funerali. Il rogito: «Testimonianza mirabile umanità,; L'ultimo viaggio di Francesco; Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco: l’ultimo viaggio a Roma; Roma si prepara per l'ultimo viaggio di papa Francesco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Funerali Papa Francesco: il percorso, a che ora iniziano, quando finiscono, le zone rosse e la tumulazione. Il programma completo - Per il corteo funebre di Papa Francesco, oggi sabato 26 aprile, sono state disposte misure da parte degli organizzatori per permettere ai fedeli di assistere al rito durante il tragitto ... 🔗msn.com

Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco: l’ultimo viaggio a Roma - Il 26 aprile 2025, Roma si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco con un solenne funerale nella Basilica di San Pietro, seguito da un corteo funebre che attraverserà il cuore della città. Il ... 🔗msn.com

Papa Francesco, l'ultimo viaggio verso la tomba con rito a «basso costo»: per il Vaticano spesa di un milione e mezzo, l'Italia investirà 5 milioni - Ancora un solo giorno e la Capitale, come il mondo intero, darà l'ultimo saluto a Papa Francesco. La macchina del piano di sicurezza è ormai rodata, sulla base dei tanti ... 🔗ilgazzettino.it