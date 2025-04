Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 26 aprile

Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 26 aprile 2025 Ariete Luna nuova che si forma domani è importante per il vostro lavoro, che va messo in cima, studio e affari. Studiate come agganciare la prossima settimana persone che serviranno in maggio, mese che si annuncia di successo e -questa volta - anche di amore, Venere bussa alle porte. In tutto però è necessario un grande senso pratico, Nettuno è un pianeta ambiguo, studiate attentamente il prossimo, tenete a freno la fantasia nelle cose finanziarie ma sprigionatela in amore. Toro Per amore, solo per amore, siete disposti a rinunciare a qualcosa che fino a ieri sembrava della massima importanza, probabilmente si trattava di qualche affare, ma la Luna nuova che si forma domani nel segno offre la possibilità di impostare nuove iniziative che porteranno ottimi risultati.

