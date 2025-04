Ruba capi d abbigliamento da un negozio del centro commerciale denunciata una sessantenne

Ruba capi d'abbigliamento in un negozio del centro commerciale Città dei Templi e riesce, credendo di fatto d'averla fatta franca, ad allontanarsi. I poliziotti della sezione Volanti della questura, nel giro di poco, sono però riusciti a risalire alla sessantenne che è stata identificata e. Agrigentonotizie.it - Ruba capi d'abbigliamento da un negozio del centro commerciale: denunciata una sessantenne Leggi su Agrigentonotizie.it d'in undelCittà dei Templi e riesce, credendo di fatto d'averla fatta franca, ad allontanarsi. I poliziotti della sezione Volanti della questura, nel giro di poco, sono però riusciti a risalire allache è stata identificata e.

