Giulia Gabbrielleschi Segnali di Risveglio nella Coppa del Mondo di Nuoto a Ibiza

Risveglio di primavera. Chi sa tradurre parole ed espressioni di Massimiliano Lombardi, il tecnico della Nuotatori Pistoiesi da anni nello staff dell'Italfondo, assicura che stavolta il 19° posto di Giulia Gabbrielleschi nella 10 chilometri di Coppa del Mondo a Ibiza va preso come un segnale di Risveglio. Il Risveglio di primavera. La campionessa pistoiese non è ancora in condizione olimpica, ma sta tornando, pian piano, ai suoi livelli.nella gara vinta dalla spagnola Angela Martinez, dinnanzi alla tedesca Rieder e all'ungherese Fabian, nella quale le italiane hanno sofferto moltissimo (le altre azzurre sono finite settima, Taddeucci; quindicesima, Pozzobon; sedicesima, Caponi; e diciassettesima, Berton), Giulia è stata assieme al gruppo delle migliori sino alla fine. "Poi è accaduto che l'acqua, decisamente fredda l'ha bloccata, così come ha messo in seria difficoltà anche le altre nuotatrici italiane – l'analisi di Lombardi –.

