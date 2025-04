Gqitalia.it - Questi UGG sono diversi da tutti gli altri

Chi possiede un paio di UGG sa bene cosa significhi separarsene nei rari momenti in cui è necessario farlo. Anche se in realtà le scarpe del brand californianopensate per essere indossate in un po' tutte le situazioni, il designer americano Reese Cooper ha voluto essere sicuro che nessunodebba dire di no al proprio paio di UGG. Per farlo, ha rielaborato i modelli Classic Mini e Classic Ultra Mini utilizzando materiali come CORDURA® e GORE-TEX®, due nomi familiari agli amanti del gorpcore. Non è certo un caso: con il suo marchio omonimo, Cooper è da anni un esperto dell'abbigliamento americano rielaborato con un tocco personale che guarda verso l'outdoor e l'utility wear.