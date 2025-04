Campionati provinciali di società successi e record per i giovani atleti del Cus Ferrara

Campionati provinciali di società organizzata dal Cus Ferrara, con una parte di gare in programma per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Buoni risultati dei giovani cussini, presenti non al completo, complice la giornata festiva e il periodo di lunghe vacanze scolastiche.Vittoria e secondo posto per le due Ragazze dei 60 metri, Giorgia Zanzi e Noemi Lucia Basas, con il medesimo tempo di 9.0; nella stessa gara, le altre cussine Anna Alvisi e Anna Dall’Ara hanno corso in 9.9, Sara Botti in 10.0 e Giorgia Messineo in 10.4. Primo posto anche per i Ragazzi con Fabio Besutti, con 8.9, mentre Christian Minelli è giunto quarto con 9.4. Restando nelle gare di velocità, nei m. 80 Cadette la migliore cussina è stata Viola Baccarini che ha fermato il crono a 11. Ilrestodelcarlino.it - Campionati provinciali di società: successi e record per i giovani atleti del Cus Ferrara Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si è svolta al campo scuola “G. Lenzi” la prima giornata deidiorganizzata dal Cus, con una parte di gare in programma per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Buoni risultati deicussini, presenti non al completo, complice la giornata festiva e il periodo di lunghe vacanze scolastiche.Vittoria e secondo posto per le due Ragazze dei 60 metri, Giorgia Zanzi e Noemi Lucia Basas, con il medesimo tempo di 9.0; nella stessa gara, le altre cussine Anna Alvisi e Anna Dall’Ara hanno corso in 9.9, Sara Botti in 10.0 e Giorgia Messineo in 10.4. Primo posto anche per i Ragazzi con Fabio Besutti, con 8.9, mentre Christian Minelli è giunto quarto con 9.4. Restando nelle gare di velocità, nei m. 80 Cadette la migliore cussina è stata Viola Baccarini che ha fermato il crono a 11.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Più di 1200 atleti e 80 società provenienti da tutta Italia a Pescara per i Campionati tricolori Indoor di Pattinaggio Corsa - Pescara ancora alla ribalta delle cronache sportive nazionali. La cittàdannunzxiana torna ad ospitare i Campionati Italiani Indoor di Pattinaggio Corsa per la sesta volta negli ultimi sette anni. Una conferma che arriva dopo lo straordinario successo dei World Skate Games, andati in scena a... 🔗ilpescara.it

Tutti i podi della Finass Viterbo ai campionati provinciali di Cross - La Finass Viterbo torna da Vetralla con ben nove titoli e numerosissimi podi conquistati dai suoi atleti. Domenica 23 marzo si sono svolti i campionati provinciali di Cross 2025 per tutte le categorie federali. La manifestazione, organizzata dalla Nissolino atletica Tuscia rappresentata da... 🔗viterbotoday.it

Atletica, campionati provinciali di corsa e marcia: Mogliano fa tripletta, due titoli a Roncade - Si è corso e marciato, domenica in mattinata, nel centro di Roncade. Via Roma è stata la cornice del campionato provinciale giovanile su strada, che ha coinvolto circa 250 atleti delle categorie allievi, cadetti e ragazzi. In apertura di giornata, nelle gare di corsa, tripletta per l’Atletica... 🔗trevisotoday.it

Campionati provinciali di società: successi e record per i giovani atleti del Cus Ferrara; Pallavolo Grosseto, successi nel raduno Giovani Marmotte e nei campionati provinciali; Tanti successi per gli atleti viterbesi alle provinciali di Tarquinia; Quadrifoglio sul podio. Successo ai provinciali. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne