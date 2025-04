Doccia freddissima per la Roma ha scelto l’Olanda l’indiscrezione spiazza

Roma dovrà rassegnarsi: il giocatore ha scelto l’Olanda e l’intero piano dei giallorossi è così saltato, ecco i dettagli dell’indiscrezione.La Roma si sta preparando per scendere in campo contro l’Inter, alle ore 15:00 di domani – domenica 27 aprile – a San Siro. Claudio Ranieri sta perciò sistemando gli ultimi dettagli per cercare di affrontare il big match al massimo. Ma nel frattempo è anche arrivata un’indiscrezione che ha stupito.Doccia freddissima per la Roma: ha scelto l’Olanda, l’indiscrezione spiazza (LaPresse) – Tvplay.itLa Roma, dopo un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, ha risalito la china e ha scalato posizioni in classifica fino ad arrivare a combattere per un posto in Europa. La mano di Ranieri ha risollevato le sorti di una squadra che sembra essere quasi annichilita. Tvplay.it - Doccia freddissima per la Roma: ha scelto l’Olanda, l’indiscrezione spiazza Leggi su Tvplay.it Ladovrà rassegnarsi: il giocatore hae l’intero piano dei giallorossi è così saltato, ecco i dettagli del.Lasi sta preparando per scendere in campo contro l’Inter, alle ore 15:00 di domani – domenica 27 aprile – a San Siro. Claudio Ranieri sta perciò sistemando gli ultimi dettagli per cercare di affrontare il big match al massimo. Ma nel frattempo è anche arrivata un’indiscrezione che ha stupito.per la: ha(LaPresse) – Tvplay.itLa, dopo un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, ha risalito la china e ha scalato posizioni in classifica fino ad arrivare a combattere per un posto in Europa. La mano di Ranieri ha risollevato le sorti di una squadra che sembra essere quasi annichilita.

Se ne parla anche su altri siti

Doccia freddissima per l’Inter: Inzaghi non se l’aspettava, che mazzata contro il Milan - Batosta Inter, che doccia fredda per Inzaghi: il tecnico non si aspettava quello che poi è successo contro il Milan. L’Inter cade un’altra volta e lo fa nel peggiore dei modi, davanti ai propri tifosi e contro il Milan, con la parola “triplete” che si trasforma, dopo ieri, in un lontano ricordo per i tifosi nerazzurri. In seguito alla pesante sconfitta di ieri inflitta dal Milan ai danni dei cugini interisti, inevitabile le critiche e i commenti negativi provenienti dal mondo del calcio, passando dalle testate giornalistiche alle figure di spessore. 🔗rompipallone.it

Roma, arriva la doccia gelata: doveva essere il grande colpo - Ultimo aggiornamento 13 Febbraio 2025 20:11 di redazione I giallorossi provano a programmare il futuro ma con scarsi risultati, uno degli obiettivi del club capitolino è sfumato. I giallorossi provano a programmare il futuro, questa stagione sembra già essere conclusa sul nascere e la recente scelta di richiamare Ranieri è servita per fare da tappabuchi. L’allenatore dopo questa ennesima esperienza in giallorosso avrà un ruolo nelle dirigenza del club capitolino. 🔗rompipallone.it

Il terzino ko per la caviglia: ora tocca a Holm. Castro, tra oggi e domani il provino-verità. Calabria, una doccia freddissima. Stop di 3 settimane: punta l’Empoli - Cattive notizie da Casteldebole: gli esami sostenuti da Davide Calabria hanno confermato la distorsione alla caviglia sinistra dell’ex Milan. Tre settimane di stop. Ovvero, niente Napoli, Atalanta e Inter, il trittico da cui passa una bella fetta delle aspirazioni Champions. Non ci sono lesioni, ma la torsione è stata forte: Calabria ha speranze di tornare per la semifinale di ritorno con l’Empoli del 24 aprile o per la trasferta di Udine del 27, anche qualora dovesse bruciare le tappe con i nerazzurri di Milano potrebbe accomodarsi al massimo in panchina. 🔗sport.quotidiano.net

“Non l’avrei mai fatto”: Ferrari-Hamilton, doccia freddissima a Maranello; Il terzino ko per la caviglia: ora tocca a Holm. Castro, tra oggi e domani il provino-verità. Calabria, una doccia freddissima. Stop di 3 settimane: punta l’Empoli; Pazzo finale di Serie A, l'Empoli si salva all'ultimo minuto: Frosinone retrocesso, festa Udinese; Gas e luce alle stelle, in fabbrica spengono il riscaldamento: Agli operai stufette e tute termiche. 🔗Cosa riportano altre fonti

Doccia freddissima per l’Inter: Inzaghi non se l’aspettava, che mazzata contro il Milan - Batosta Inter, che doccia fredda per Inzaghi: il tecnico non si aspettava quello che poi è successo contro il Milan. L’Inter cade un’altra volta e lo fa nel peggiore dei modi, davanti ai propri tifosi ... 🔗informazione.it

Roma, retroscena sull'esonero di Juric. Hummels interruppe la doccia - L'ex difensore del Borussia Dortmund è venuto a conoscenza dell'allontanamento del tecnico croato proprio mentre era sotto la doccia, all'interno dello spogliatoio della Roma. Juric ha salutato ... 🔗msn.com