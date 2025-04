Vasto incendio a Roma in fiamme una stazione elettrica alta colonna di fumo si vede da zone sud

Vasto incendio nella notte a Roma, all'alba di oggi un'alta colonna di fumo era visibile da molti quartieri a Sud della Capitale. Leggi su Fanpage.it nella notte a, all'alba di oggi un'diera visibile da molti quartieri a Sud della Capitale.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incendio a Roma, brucia spazzatrice Ama e si alza colonna di fumo nero - Un incendio è scoppiato oggi al centro Ama di Acqua Acetosa, dove vengono riparati anche i mezzi. Proprio uno di quelli in manutenzione, una spazzatrice, è andate in fiamme per cause che saranno al vaglio. Gli operatori della municipalizzata hanno tentato di spegnere il rogo poi domato dai vigili... 🔗romatoday.it

Roma, incendio in appartamento a Labaro: fiamme all’ultimo piano di una palazzina - (Adnkronos) – Un incendio è divampato a Roma, oggi 10 febbraio, in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova di fronte alla stazione di Labaro. Sul posto i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. La palazzina è stata evacuata e due persone sono state soccorse dal 118. Una è rimasta lievemente […] 🔗periodicodaily.com

Roma, incendio in un appartamento a Labaro: morta una donna - Un incendio è scoppiato all’ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova, di fronte alla stazione di Labaro, nella zona nord di Roma. Una donna di 94 anni, che si trovava nell’appartamento, ha perso la vita. Altre due persone sono state soccorse dal personale del 118, con una di loro che ha riportato una lieve intossicazione. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, mentre la polizia ha avviato le indagini per accertare l’origine del rogo. 🔗thesocialpost.it

Vasto incendio a Roma, in fiamme una stazione elettrica: alta colonna di fumo si vede da zone sud; Incendi, Roma ovest ancora fiamme: chiusa pista a Fiumicino. Rogo anche a Tor Carbone. Odore di bruciato in città; Vasto incendio a Roma su Monte Mario: le fiamme minacciano le case, evacuate 6 palazzine e la sede Rai; Roma, incendio Monte Mario in bonifica: Vigili del fuoco sul posto con squadre e Canadair. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Vasto incendio a Roma, in fiamme una stazione elettrica: alta colonna di fumo si vede da zone sud - Vasto incendio alla centrale elettrica di Selvotta, estrema periferia sud di Roma. Vigili del fuoco sul posto per spegnere l'incendio. Il rogo è divampato nel cuore della notte e ancora all'alba di ... 🔗fanpage.it

Incendio in Centrale Elettrica a Roma: Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme - Intorno alle ore 23:50 di ieri sera, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato numerose squadre di soccorso per un vasto ... 🔗castellinotizie.it

Via Portuense: incendio di sterpaglie, donna soccorsa e traffico bloccato - Ieri sera, intorno alle 23:00, un vasto rogo di sterpaglie e rifiuti in abbandono ha interessato un tratto di via Portuense all’altezza di viale Isacco Newton. Le fiamme, divampate in modo accidentale ... 🔗romatoday.it