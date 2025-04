Tariffa per bar e ristoranti Suolo pubblico più caro

Suolo pubblico, la cui gratuità fu una leva importante per avviare la ripresa al tempo del Covid. Con la conclusione della fase di emergenza per la pandemia a partire dal 1° luglio 2022 a Cesena i pubblici esercizi tornarono a pagare il canone di occupazione del Suolo pubblico. Precedentemente l'amministrazione comunale aveva concesso il Suolo pubblico gratuito alle attività economiche per consentire un ampliamento degli spazi a disposizione visti i divieti negli spazi chiusi.Dopo la sospensione del pagamento per due anni ai pubblici esercizi venne nuovamente richiesto il pagamento del canone calcolato sulla base dei metri quadrati effettivamente occupati. In centro storico – dove viene fissata la Tariffa più alta rispetto ai quartieri più periferici – la Tariffa massima giornaliera scese da 0,42 euro giornalieri del 2019 a 0,2 euro al metro quadro nel 2022.

