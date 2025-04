Nessuna repressione era soltanto un controllo

controllo del territorio svolta dalle volanti, intensificata in occasione di eventi pubblici".Lo striscione, notato da un operatore, è stato segnalato ai superiori, i quali hanno dato indicazione di non intervenire, ritenendolo privo di contenuti problematici. "Era uno striscione normalissimo, collegato all’iniziativa della giornata. Non costituiva motivo di intervento" ha dichiarato Fusco, escludendo qualsiasi intento repressivo. Ilrestodelcarlino.it - "Nessuna repressione, era soltanto un controllo" Leggi su Ilrestodelcarlino.it In merito alla vicenda dello striscione esposto da Lorenza Roiati, titolare dell’esercizio ’L’Assalto ai forni’ durante le celebrazioni del 25 aprile ad Ascoli, sono intervenuti sia il questore Aldo Fusco sia la dirigente della Polizia Municipale, Patrizia Celani, per chiarire la natura dei rispettivi interventi. Il questore ha precisato che la presenza della Polizia di Stato in prossimità dell’esercizio è stata "parte della consueta attività didel territorio svolta dalle volanti, intensificata in occasione di eventi pubblici".Lo striscione, notato da un operatore, è stato segnalato ai superiori, i quali hanno dato indicazione di non intervenire, ritenendolo privo di contenuti problematici. "Era uno striscione normalissimo, collegato all’iniziativa della giornata. Non costituiva motivo di intervento" ha dichiarato Fusco, escludendo qualsiasi intento repressivo.

