Giudice sportivo ammende per Arezzo e Torres squalifiche per Ternana e altri club

Giudice sportivo ha deciso di adottare una ammenda di 400 euro all'Arezzo, perché i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, hanno esposto per circa un minuto, uno striscione diviso su tre livelli non autorizzato contenente una frase rivolta contro le Istituzioni dello Stato, poi due striscioni su tre livelli, anche questi non autorizzati, contenenti frasi rivolte contro le Istituzioni calcistiche. Ammenda di 200 euro alla Torres per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, per la sistemazione delle reti.Per quanto riguarda invece le squalifiche, nell'ultima giornata di campionato in programma domani in contemporanea alle ore 16.30, la Ternana dovrà fare a meno di tre calciatori: Nicolò Fazi, Alessio Maestrelli e Fabio Tito. Squalificati per una giornata anche Manuel Di Paola della Vis Pesaro, Davide Zagnoni del Carpi e Andres Marcos Espeche del Pontedera.

