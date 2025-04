Inter da un mese la difesa scricchiola tanto c’è un dato non banale – CdS

mese la difesa dell’Inter ha preso tanti gol, considerando tutte le competizioni. Un problema dovuto anche a degli errori individuali.TANTI GOL SUBITI – L’ultima volta che l’Inter non ha preso gol è stato lo scorso 16 marzo, quando la Beneamata uscì indenne dal Gewiss Stadium, segnando due gol con Carlos Augusto e Lautaro Martinez e subendone zero. Da lì in avanti, la difesa ha iniziato a scricchiolare e anche di parecchio. Basti pensare che nelle ultime otto partite, l’Inter ha preso 12 gol, una media di 1.5 gol a partita. Le tre reti prese nel derby di Coppa Italia col Milan gonfiato questo dato, ma sta di fatto che la porta di Sommer (sei volte) e Martinez (due) non riesce più a mantenere la porta inviolata.Inter, in difesa problemi di attenzione e di errori individualiDIFFERENZA – Quello dei gol subiti, in campionato sono complessivamente 32, rimane comunque un problema da riconducibile perlopiù alla concentrazione. Inter-news.it - Inter, da un mese la difesa scricchiola tanto: c’è un dato non banale – CdS Leggi su Inter-news.it Nell’ultimoladell’ha preso tanti gol, considerando tutte le competizioni. Un problema dovuto anche a degli errori individuali.TANTI GOL SUBITI – L’ultima volta che l’non ha preso gol è stato lo scorso 16 marzo, quando la Beneamata uscì indenne dal Gewiss Stadium, segnando due gol con Carlos Augusto e Lautaro Martinez e subendone zero. Da lì in avanti, laha iniziato are e anche di parecchio. Basti pensare che nelle ultime otto partite, l’ha preso 12 gol, una media di 1.5 gol a partita. Le tre reti prese nel derby di Coppa Italia col Milan gonfiato questo, ma sta di fatto che la porta di Sommer (sei volte) e Martinez (due) non riesce più a mantenere la porta inviolata., inproblemi di attenzione e di errori individualiDIFFERENZA – Quello dei gol subiti, in campionato sono complessivamente 32, rimane comunque un problema da riconducibile perlopiù alla concentrazione.

