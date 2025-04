Ieri in Campania 25 aprile in 5000 a Napoli Nel Sannio parapiglia al termine di una gara di calcio

Campania di Ieri, venerdì 25 aprile 2025. Avellino – Dopo l'incontro di Ieri tenuto dal padron dell'Avellino calcio, Angelo Antonio D'Agostino con il sindaco Laura Nargi per parlare della necessità di avviare a stretto giro i lavori di ristrutturazione dello Stadio Partenio, il Presidente commenta: "È stato un incontro molto produttivo. Abbiamo stabilito la linea da adottare perché i tempi stringono. (LEGGI QUI) Benevento – Il risultato del campo ha decretato una sostanziale parità tra Grippo DRS e Qualiano, ma a far notizia non è stato tanto lo 0-0 tra le due compagini che si giocavano i Play-off Under 15 regionali, ma l'episodio scaturito alla fine del match. (LEGGI QUI) Caserta – Carlo Marino, fino a pochi giorni fa sindaco di Caserta, ha scritto al Commissario regionale del Pd, Antonio Misiani e al commissario provinciale, Susanna Camusso, per comunicare la decisione di sospendersi dal Partito.

