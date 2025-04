Papa Francesco ingressi a San Pietro intasati già alle 5 30 problemi per i mezzi di soccorso

Papa Francesco. L’apertura dei varchi era prevista alle 5.30: a quell’ora le code erano già lunghissime e la presenza massiccia di persone ha creato non pochi problemi al passaggio dei mezzi di soccorso.La cerimonia inizierà alle 10, poi il corteo funebre fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Lapresse.it - Papa Francesco, ingressi a San Pietro intasati già alle 5.30: problemi per i mezzi di soccorso Leggi su Lapresse.it Di prima mattina lunghe code di fedeli in Vaticano per accaparrarsi un posto alla cerimonia funebre di. L’apertura dei varchi era prevista5.30: a quell’ora le code erano già lunghissime e la presenza massiccia di persone ha creato non pochial passaggio deidi.La cerimonia inizierà10, poi il corteo funebre fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

