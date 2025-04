Sei Nazioni femminile 2025 la formazione dell’Italia per la sfida con il Galles

Il match tra Italia e Galles, valido per il quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile, è stato spostato di un giorno a causa dello stop alle attività sportive agonistiche dovuto al lutto nazionale per i funerali di Papa Francesco.La sfida, inizialmente prevista per oggi, sabato 26 aprile alle ore 13.15, si giocherà invece domani, domenica 27 alle ore 12.30, e quindi chiuderà il programma del torneo: nell'ultima giornata le azzurre del CT Fabio Roselli affronteranno le Gallesi nel match che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.In casa Italia nel XV titolare Valeria Fedrighi sarà assente a causa di una frattura del metacarpo della mano destra, invece sarà regolarmente in campo Michela Sillari, che ha riportato una frattura al setto nasale, la quale per questo motivo giocherà con una maschera protettiva.

