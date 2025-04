Lasersoft Riccione sfida Teodora Ravenna partita chiave per i playoff

partita interna della Lasersoft Riccione con la Teodora Ravenna. Nell’impianto delle Fontanelle, con arbitri Silvia Longo e Alice Crivellente, spazio a un match chiave della 24ª giornata, un appuntamento che potrebbe raccontare tanto del futuro destino delle Riccionesi.La squadra di Piraccini, attualmente seconda con 51 punti a un passo dalla capolista Bologna (52), potrebbe addirittura raggiungere matematicamente i playoff a due turni dalla fine (si qualificano le prime tre) con un successo pieno a una contemporanea sconfitta di Cesena nella tana del Giorgione. Va da sé, però, che a stuzzicare è anche il primo posto, visto che darebbe subito un’opportunità per salire contro una delle altre prime.Riccione, che dopo l’impegno di domani andrà a Bologna per il match dell’anno e poi avrà Vicenza in casa, oggi deve fare attenzione a una squadra solida e in salute, reduce da due vittorie consecutive. Sport.quotidiano.net - Lasersoft Riccione sfida Teodora Ravenna: partita chiave per i playoff Leggi su Sport.quotidiano.net Si gioca domani, nell’insolito orario delle 20.30, lainterna dellacon la. Nell’impianto delle Fontanelle, con arbitri Silvia Longo e Alice Crivellente, spazio a un matchdella 24ª giornata, un appuntamento che potrebbe raccontare tanto del futuro destino dellesi.La squadra di Piraccini, attualmente seconda con 51 punti a un passo dalla capolista Bologna (52), potrebbe addirittura raggiungere matematicamente ia due turni dalla fine (si qualificano le prime tre) con un successo pieno a una contemporanea sconfitta di Cesena nella tana del Giorgione. Va da sé, però, che a stuzzicare è anche il primo posto, visto che darebbe subito un’opportunità per salire contro una delle altre prime., che dopo l’impegno di domani andrà a Bologna per il match dell’anno e poi avrà Vicenza in casa, oggi deve fare attenzione a una squadra solida e in salute, reduce da due vittorie consecutive.

