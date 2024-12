Ilfogliettone.it - Il forzista Tosi lancia Forza Nord: la Lega ormai non se ne occupa

Rappresentare le istanze deldimenticate dalla"come dice lo stesso Luca Zaia". Prosegue l'iniziativa politica di, il comitato interno aItalia presieduto dall'ex leghista Flavio, che ieri ha riunito a Verona - città di cui è stato sindaco per 10 anni - il suo movimento, annunciando per l'inizio dell'anno la presentazione di una vera e propria organizzazione territoriale. "Autonomia, impresa, professioni, lavoro. Parlare di questi temi significa parlare di. Oggi, come dice Luca Zaia, il suo partito lo fa poco. Ce ne occupiamo noi comedentroItalia, sotto la guida del nostro Segretario Antonio Tajani", ha detto, europarlamentare e coordinatore venetoL`occasione è stata il convegno La nuovadel. Per un`Autonomia che guarda all`Europa, organizzato daconItalia e Ppe.