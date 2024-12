Quotidiano.net - Guillermo Mariotto abbandona Ballando con le Stelle: via per sempre?

via dacon le? Il suo comportamento durante le ultime puntate del talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci è stato oggettivamente da persona che ormai ha preso una direzione del tutto opposta rispetto al resto del programma. Il pubblico ha spesso manifestato nelle ultime settimane una certa insofferenza nei confronti delle sparate sessiste, allusive e del tutto irrispettose della professionalità dei maestri. Basti pensare a “il ragazzo” nei confronti di Luca Favilla, alla battuta su quanto stessero bene i jeans stretti a Nikita Perotti e alla frase “questo arriva da Londra a portarci una coreografia vecchia” rivolta a Giovanni Pernice. Tutti incasellati all’interno di ‘con le2024’ come professionisti. E quindi tendenzialmente non sottoposti al giudizio della giuria.